Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochmorgen ist es im Tinsdaler Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto gekommen. Um 08:25 Uhr wollte eine 33-jährige Fahrradfahrerin an der Ampel in Höhe der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule den Tinsdaler Weg in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße überqueren. Dabei wurde sie von einer 40-jährigen Autofahrerin übersehen, die den Tinsdaler Weg in Richtung Industriestraße befuhr. Die Autofahrerin wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Trotz des Ausweichmanövers stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Für die genaue Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04103 / 5018-0 mit der Polizei in Wedel in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de