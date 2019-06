Bad Segeberg (ots) – Am 06.06.2019, gegen 06.40 Uhr, kam es in der Straße Voßhagen zu einem Verkehrsunfall mit einem Klein-LKW (bis 3,5t) und einem Linienbus, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Wedeler die Straße Voßhagen und wendete mit seinem Klein-LKW im Kreuzungsbereich Voßhagen/Feldstraße. Dabei stieß der Wedeler mit einem Linienbus ohne Fahrgäste zusammen, der die Feldstraße in Richtung Voßhagen befuhr und von einem 35-jährigen Hamburger gelenkt wurde. Nach dem Aufprall stieß der Klein-LKW gegen die Schutzplanke am Fahrbahnrand. Der Busfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 30.000,-EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum Wendemanöver des Klein-Lkw, werden gebeten ihre Beobachtungen unter 04103 / 50 18 0 dem Polizeirevier Wedel mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de