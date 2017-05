POL-SE: Weede, Steinbek, Steinbeker Bahnhof / Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots) – Am Freitagnachmittag, den 12.05.17, kam es bei Steinbek (Weede) zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 21-Jährige Motorradfahrer aus Lübeck war mit seiner Honda gegen 15.00 Uhr auf dem Steinbeker Bahnhof von Geschendorf in Richtung Weede gefahren. In einer kurzen Linkskurve kam er nach ersten Erkenntnissen wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Bushaltestelle. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr besteht nicht. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Lübeck gebracht. Die K 4 wurde an der Unfallstelle für rund 20 Minuten gesperrt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Um den Abtransport kümmerte sich ein Abschleppunternehmen aus Bad Segeberg. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 6000 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de