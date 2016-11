POL-SE: Wensin, Bundesstraße 432 Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwochnachmittag ist es auf der Bundesstraße 432 in Höhe der Ortschaft Wensin zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 80-jähriger Mann die Bundestraße 432 in Richtung Ahrensbök. Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen kam der Mann aufgrund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem BMW im Straßengraben. Zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs kam es nicht. Mehrere Personen leisteten bis zum Eintreffen der beiden hinzugerufenen Rettungswagen Erste Hilfe. Da der BMW in einem etwa zwei Meter tiefen Graben auf der Beifahrerseite lag, mussten die Rettungssanitäter die Beifahrerin durch das geöffnete Schiebedach aus dem Fahrzeug bergen. Der Fahrer sowie seine 77-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Weiterhin erhält die zuständige Führerscheinstelle zum Zwecke der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit Kenntnis von dem Unfall. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de