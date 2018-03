Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Tag ist es in der Lindenstraße in Garbek zu einem Carportbrand gekommen. Um kurz vor 11:00 Uhr ging die Meldung über den Brand bei der Polizei ein. Am Einsatzort brannte ein Carport in voller Ausdehnung. In dem Carport befand sich das Auto des Bewohners. Im Anschluss griff das Feuer auf ein zweites Carport und das angrenzende Wohnhaus über. Die Carports und das Wohnhaus wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Der Bewohner des Hauses blieb unverletzt. Eine weitere Bewohnerin war nicht zu Hause. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de