Bad Segeberg (ots) – Am Montag, den 25. Juni 2018, ist es gegen 11:30 Uhr auf der B 432 in Höhe Wensin zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die alleinbeteiligte Autofahrerin hat schwere Verletzungen erlitten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr die Ostholsteinerin mit einem Mercedes-Benz die B 432 in Richtung Ostsee. Ungefähr einen Kilometer vor der Abfahrt nach Garbek kam sie nach links von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Für die Maßnahmen der Polizei und des Rettungsdienstes musste die Bundesstraße vorübergehend voll gesperrt werden. Sanitäter brachten die schwer verletzte 61-jährige Fahrerin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, diese der Polizei Bad Segeberg unter 04551 884-0 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de