Bad Segeberg (ots) – Die Polizeidirektion Bad Segeberg wird anlässlich der vom 29. August bis zum 01. September 2019 auf dem Hartenholmer Flugplatz stattfindenden Motorcross-Veranstaltung eine Pressestelle vor Ort einrichten. Die Pressesprecherinnen und Pressesprecher stehen von Donnerstag bis Sonntag unter der folgenden Telefonnummer für Medienanfragen in Bezug auf die Veranstaltung zur Verfügung: 04195/87 69 988 Presseanfragen für Sachverhalte aus dem übrigen Bereich der Polizeidirektion Bad Segeberg sind wie gewohnt an die Pressestelle in Bad Segeberg zu richten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de