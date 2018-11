Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen kam es gegen 08:20 Uhr auf der Landesstraße 69 bei Westerrade zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw hatte in einer Kurve die Kontrolle über ihren Pkw verloren, woraufhin sich dieser überschlug. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt. Wie sich herausstellte war hierfür eine Kraftstoffspur ursächlich. Diese zieht sich von Goldenbek über Westerrade bis zum Autobahnzubringer der Bundesautobahn 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Die ortsansässige Freiwillige Feuerwehr streute die Fahrbahn zunächst ab. Derzeit laufen noch Reinigungsarbeiten der Straßenmeisterei. Die Polizei bittet in diesem Bereich besonders vorsichtig zu fahren. Mindestens ein weiterer Pkw-Fahrer kam bisher ins Schlingern. Die Spur hat teilweise eine Breite von bis zu vier Metern. Außerdem bittet die Polizei unter 04551-8840 oder unter 04559-1883540 um Hinweise zum Verursacher. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de