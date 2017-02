POL-SE: Westerrade, Waldgebiet Illegale Müllentsorgung

Bad Segeberg (ots) – Am 7.2.17 ist in einem Waldgebiet südwestlich der Kreisstraße 3 zwischen Westerrade und Schieren eine umfangreiche Müllablagerung festgestellt worden, die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei den entsorgten Gegenständen handelt es sich zum Teil um originalverpackte Ware aus der Türkei: Wolle, Spitzen, Küchenutensilien, Gardinenstangen sowie Handyladekabel und Armbänder. Zudem befanden sich in dem Müllberg Infobroschüren und eine Fahne eines DHL-Paketshops. Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg, Bereich Umwelt, hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 04551/8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

