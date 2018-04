Bad Segeberg (ots) – Über das Osterwochenende ist es in Wiemersdorf und Hitzhusen zu jeweils einem Buntmetalldiebstahl gekommen. In der Zeit von Donnerstag (29.03.2018) bis Dienstag (03.04.2018) entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Schule im Schulweg in Wiemersdorf neun Kupferdeckel von den dortigen Fallrohren. In Hitzhusen stahlen die Täter von Montag (02.04.2018) auf Dienstag (03.04.2018) an drei Stellen die Kupferfallrohre von einer Schule in der Schulstraße. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bramstedt unter Tel. 04192 / 39110 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de