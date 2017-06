POL-SE: Wiemersdorf – Hochwertige Navigationssysteme aus Traktoren gestohlen

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht zum vergangenen Dienstag, zwischen 19 Uhr und 8 Uhr, sind aus zwei Traktoren Navigationssysteme mit Satellitenempfang entwendet worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die beiden Arbeitsfahrzeuge waren in der Tatnacht in einer Fahrzeughalle in Wiemersdorf abgestellt. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in den jeweiligen Fahrzeuginnenraum und demontierten dort die hochwertigen Navigationssysteme. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Bad Bramstedt unter 04192 / 3911-0 mitzuteilen. Bereits zwischen dem 10. Juni 2017 und dem 12. Juni 2017 ist es in Großenaspe zu einem Diebstahl eines GPS-Empfängers gekommen, der auf dem Dach eines Traktors angebracht war. Hinweise dazu bitte an die Polizei Boostedt unter 04393 / 710. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de