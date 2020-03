Entscheidung ist geboten: Schleswig-Holstein plant Absage der Schulabschluss-Prüfungen Kiel (dpa) - Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) plant wegen der Corona-Pandemie eine Absage aller Schulabschluss-Prüfungen einschließlich jener für das Abitur. "In der derzeitigen Situation und der besonderen Herausforderung nicht nur für unser Schulsystem, sondern auch jeden E

Wohnungswirtschaft und Baugewerbe gegen Mietenaufschub Die großen Wohnungsvermieter und der Baugewerbeverband im Norden haben vor einem Mietenaufschub für durch die Corona-Pandemie in Not geratene Menschen gewarnt. "Ein einseitiges Mietenmoratorium, das derzeit unter Politikerinnen und Politikern in Berlin diskutiert wird, hätten dramatische Folgen für

Einbruch: Vögel im Wert von Hunderten Euro gestohlen Sieben Tauben auf einen Streich hat ein Einbrecher in Marne im Kreis Dithmarschen erbeutet. Der unbekannte Täter hatte vermutlich in der Nacht zu Montag einen Taubenschlag im Meisenweg aufgebrochen und die Strassertauben mitgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Vögel sind zusammen etw

Prien für Absage der Schulabschluss-Prüfungen im Norden Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat sich wegen der Corona-Pandemie für eine Absage der Abiturprüfungen und aller anderen Abschlussprüfungen ausgesprochen. "In der derzeitigen Situation und der besonderen Herausforderung nicht nur für unser Schulsystem, sondern auch jeden ein

SPD für Lösung für Abiturzeugnisse in Einklang mit Ländern Angesichts der Corona-Pandemie hat die SPD für die Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein eine Lösung im Gleichklang mit den anderen Bundesländern gefordert. "Auch wenn es im Mai keinen Eurovision Song Contest gibt, muss die Punktevergabe an den Schulen möglich sein", sagte der SPD-Bildungspolitiker

"Kochen für Helden": Tim Mälzer versorgt Helfer in der Corona-Krise Hamburg (dpa) - Zusammen mit anderen Gastronomen hat Starkoch Tim Mälzer Essen an das Personal der Hamburger Universitätsklinik geliefert. Das schrieb der 49-jährige TV-Koch auf seinem Instagram-Account. Auf einem Bild sind große Mengen Nudeln mit Tomatensoße zu sehen, die an das Klinikpersonal im R

Schutz für Hamburger Hafen: Entgelte und Mieten stundbar Wer in Zeiten der Corona-Pandemie im Hamburger Hafen mit Handels-, Kreuzfahrt- oder Binnenschiffen festmacht, kann die dafür fälligen Entgelte später zahlen. Durch einen formlosen, schriftlichen Antrag an die Hafenbehörde HPA können die Hafenentgelte für die Monate April, Mai und Juni gestundet werd

Coronavirus-Krise: Diese Kontaktverbote gelten in den Bundesländern Bund und Länder haben sich auf Einschränkungen für den Alltag geeinigt. Sie umfassen ein bundesweites Kontaktverbot für zwei Wochen. Dennoch haben einige Bundesländer verschärfte Bestimmungen. Ein Überblick. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat neue einschneidende Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreit