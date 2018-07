Bad Segeberg (ots) – In Willingrade ist es erneut zu zwei Brandstiftungen gekommen. Nachdem es in dem Bereich Willingrade / Laaken / Rickling seit Juni diesen Jahres bereits mehrere Male brannte, kam es am 06.07.2018, um 15:45 Uhr, zu einem Brand an einer Waldfläche im Ricklinger Weg. Am 12.07.18, 21:00 Uhr, brannte ein Baum und ein Hochsitz in einem Waldstück, unweit der Dorfstraße in Willingrade. In beiden Fällen geht die zuständige Kriminalpolizei Bad Segeberg von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Da bisher noch keine konkreten Erkenntnisse in Bezug auf die Verursacher vorliegen, sucht die Kriminalpolizei weiterhin nach möglichen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden oder möglichen Verursachern machen können. Hinweise werden unter Tel. 04551 / 884-0 entgegen genommen. Die ursprüngliche Pressemeldung ist folgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3995919 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de