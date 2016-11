POL-SE: Wilstedt, Harksheider Straße / Unbekannte brechen in Haus ein und entwenden Pkw

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Wilstedt gekommen, bei dem mehrere Wertgegenstände und ein schwarzer BMW X5 entwendetet worden sind. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag 6 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Haus, durchwühlten die Räumlichkeiten und nahmen Schmuck, Bargeld, Wertgegenstände und den Fahrzeugschlüssel eines Fahrzeugs an sich. Die Einbrecher begaben sich zu dem auf dem Grundstück stehenden, fünf Jahre alten BMW X 5 mit OD-Kennzeichen und entwendeten das Fahrzeug im Wert von 40.000 Euro unter Zuhilfenahme des im Haus gefundenen Originalschlüssels. Am Sonntagabend fanden aufmerksame Bürger in der Straße Brunsteenweg in Hamburg, Duvenstedt, Kleidungsstücke, die aus dem gestohlenen Fahrzeug stammten. Die Polizei Norderstedt bittet Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag der schwarze BMW X 5 aufgefallen ist, sich bei der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040/528060 zu melden. Wer hat Personen beobachtet, die im Brunsteenweg in Hamburg aus diesem Fahrzeug Kleidungsstücke entsorgt haben? Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen in Wilstedt aufgefallen? Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de