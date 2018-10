Bad Segeberg (ots) – Am Montagabend, den 29.10.18, kam es bei Wilstedt zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 39-jähriger Fahrer eines Sprinters aus dem Kreis Segeberg und ein 57-jähriger Fahrer eines VW T6 aus Henstedt-Ulzburg kamen sich gegen 19:30 Uhr auf der Wakendorfer Straße (K 51) entgegen. Im Bereich einer dortigen Kurve fuhr der 39-Jährige nicht weit genug rechts, so dass sich die Fahrzeuge beim aneinander vorbeifahren berührten. Der Sachschaden ist gering, da lediglich zwei Außenspiegel beschädigt wurden, und auch verletzt wurde keiner. Allerdings wies der Fahrer des Sprinters einen Atemalkoholwert von 1,09 Promille auf. Deshalb wurde sein Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe einen Wert von über 1,1 Promille ergeben, lag eine absolute Fahruntüchtigkeit vor. Aber auch bei einem Wert unterhalb dieser Grenze ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Unfall oder Fahrfehlern sehr hoch, dass der vorherige Alkoholgenuss zu einer relativen Fahruntüchtigkeit geführt hat. Auch in diesem Fall liegt eine entsprechende Straftat mit allen seinen Folgen vor. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de