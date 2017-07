Bad Segeberg (ots) – In der gestrigen Nacht ist in der Dorfstraße ein Pkw VW T5 gestohlen worden. Das schwarze Fahrzeug mit Segeberger Kennzeichen war gegen 22 Uhr auf einem privaten Stellplatz abgestellt worden. Heute Morgen gegen 06 Uhr wurde der Diebstahl des Pkw bemerkt. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl bzw. Verbleib des Pkw machen oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040-528060 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

