Bad Segeberg (ots) – Am Samstagabend (15.12.2018) ist es kurz vor Mitternacht im Steindamm in Wittenborn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein schwarzer BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pferdeanhänger. Sowohl der Pferdeanhänger als auch das Fahrzeug kamen in einem Vorgarten zum Stehen. Die beiden männlichen Fahrzeuginsassen entfernten sich anschließend von der Unfallstelle. Der eine Mann wird als jung und korpulent beschrieben, der andere Mann als etwas älter. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 10.000 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Segeberg bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den beiden Fahrzeuginsassen machen können, sich unter der Telefonnummer 04551-8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de