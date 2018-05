Eutin (ots) – Im kleinen, festlichen Rahmen im Seeschlösschen am Ukleisee fand am Mittwoch, den 02.05.18, die diesjährige Ehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2017 der Polizei Schleswig-Holstein statt. Insgesamt 36 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wurden für besondere sportliche Leistungen ausgezeichnet. Als besonderes Highlight der Ehrung wurde dieses Jahr der Erfolg der schleswig-holsteinischen Polizei-Fußballmannschaft gefeiert, die es im vergangen Jahr nach 30 Jahren erstmals wieder geschafft hat, den Deutschen Polizeimeistertitel ins Land zu holen. Innenminister Hans-Joachim Grote gratulierte den erfolgreichen Sportlern der Polizei ausdrücklich. Er sei stolz auf die Beamtinnen und Beamten, die die Landespolizei in so herausragender Weise repräsentierten: „Ihr Verhalten vermittelt ein positives Bild von der körperlichen Leistungsfähigkeit der Polizei und vermag das subjektive Sicherheitsempfinden zu stärken. Sport hat eine zentrale Aufgabe in diesem Beruf. Selbst in Situationen höchster Anspannung oder körperlicher Erschöpfung wird von den Polizeieinsatzkräften erwartet, dass sie rechtlich einwandfrei und taktisch richtig handeln. Das gelingt nur bei einer entsprechenden Belastbarkeit. Eine zeitgemäße und funktionierende Sportinfrastruktur in Eutin ist dabei wichtig. Ich freue mich deshalb, dass eine Outdoor Fitnessanlage das Angebot seit letztem Jahr bereichert. Und ich bin sicher, auch die kürzlich begonnene Sanierung der Sporthalle verbessert die Rahmenbedingungen deutlich.“

Quelle: presseportal.de