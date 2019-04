Eutin (ots) – In einer kleinen Feierstunde wurde 16 Polizeisportlern eine besondere Ehre zu teil. Innenminister Hans-Joachim Grote hatte sich am Mittwoch (03. April) im Jagdschlösschen am Ukleisee in Sielbeck eingefunden. Er überreichte jeder Sportlerin und jedem Sportler ein kleines Präsent als Anerkennung und Erinnerung für die gezeigten Leistungen und bemerkte: „Sie strahlen eine positive Einstellung zu Leistung, Ehrgeiz und Erfolg aus, verbunden mit Fairness, Solidarität, der Anerkennung von Regeln und der gegenseitiger Achtung. Ich bin stolz auf Beamtinnen und Beamte wie Sie, die die Landespolizei in herausragender Weise repräsentieren und so das subjektive Sicherheitsempfinden stärken.“ Grote bezeichnete die Geehrten als Vorbilder: „Jemand in seinem Kollegenkreis zu haben, der so für seine Leidenschaft lebt, so viel Engagement aufbringt, kann absolut motivierend sein. Ich freue mich, dass Sie diese Botschaft tagtäglich verbreiten.“ Die vier Frauen und zwölf Männer erzielten im vergangenen Jahr herausragende Wettkampfleistungen in den Disziplinen Handball, Karate, Triathlon, Schwimmen, Fußball, Turnen, Sportschießen, Volleyball und Beachvolleyball. Meistertitel wurden hierbei auf deutscher und europäischer Ebene errungen. Einige der Anwesenden stellten in der ebenso wichtigen Funktion als Schiedsgericht die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltungen auf hohem Niveau sicher. Mit gutem Beispiel voran ging der Leiter des Sportbildungszentrums der Eutiner Polizeidirektion für Aus- und Fortfortbildung und für die Bereitschaftspolizei, Polizeihauptkommissar Sven Schulze. Dieser konnte sich im Vorjahr für die Teilnahme am Ironman auf Hawaii qualifizieren und nahm somit an einer Weltmeisterschaft teil.

Quelle: presseportal.de