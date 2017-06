POL-SH-AFB: Ernennungsfeier für 41 Polizei-Schüler zu Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern in feierlichem Ambiente des Strandhotel Maritim in Travemünde

Eutin (ots) – Am Freitag, den 30. Juni 2017, werden in Travemünde 41 junge Frauen und Männer in einem feierlichen Rahmen zu Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern ernannt. Die Ernennung wird von dem Behördenleiter der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei, dem Leitenden Polizeidirektor Michael Wilksen, in Anwesenheit des Landespolizeidirektors Ralf Höhs vorgenommen. Die jungen Beamtinnen und Beamte begannen am 01. Februar 2015 ihre intensive und abwechslungsreiche zweieinhalbjährige Ausbildung in Eutin und werden ab August 2017 ihre Kollegen im Einzeldienst und in der 1. Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein unterstützen. Zu der Feierstunde lädt die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Eutin die Damen und Herren Medienvertreter herzlich ein. Bitte finden sie sich um 13:45 Uhr in 23570 Travemünde, Trelleborg Allee 2, Strandhotel Maritim, im Festsaal ein.

Quelle: presseportal.de