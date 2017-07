POL-SH-AFB: Feierliche Ernennung von 41 Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern in Travemünde

Eutin (ots) – Am gestrigen Freitag, dem 30. Juni 2017, wurden in Travemünde 41 junge Frauen und Männer in einem feierlichen Rahmen zu Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern ernannt. Die Ernennung wurde von dem Behördenleiter der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei, dem Leitenden Polizeidirektor Michael Wilksen, in Anwesenheit des Landespolizeidirektors Ralf Höhs vorgenommen und aufmerksam von allen ehemaligen Polizeischülern und deren Angehörigen verfolgt. Die jungen Beamtinnen und Beamte begannen am 01. Februar 2015 ihre intensive und abwechslungsreiche zweieinhalbjährige Ausbildung in Eutin. In der Polizeischule lernten sie unter anderem die für ihre Arbeit erforderlichen Rechtsvorschriften, erlangten Fertigkeiten bei der Spurensicherung, wurden an verschiedenen Einsatzmitteln geschult und trainierten in mehreren Rollenspielen erste Einsatzlagen. In ihrem sechsmonatigen Praktikum konnten sie erstmals ihre erlernten Fähigkeiten im polizeilichen Einzeldienst in der Praxis umsetzen. Anschließend kamen die Auszubildenden von den Dienststellen des Landes zurück in die Polizeischule, wo sie über viele Erfahrungen aus dem Einzeldienst berichteten und sich austauschten bevor sie dann ihre Abschlussprüfungen absolvierten. Die neuen engagierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte freuen sich nun, ab August 2017 ihre Kollegen im Einzeldienst oder in der 1. Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein zu unterstützen.

Quelle: presseportal.de