Eutin (ots) – Am Freitag, den 26. Januar 2018, ab 13:30 Uhr werden in Lübeck-Travemünde 97 junge Frauen und Männer in einem feierlichen Rahmen zu Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern ernannt. Die Ernennung erfolgt durch den Staatssekretär Torsten Geerdts in Anwesenheit des Behördenleiters der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei, dem Leitenden Polizeidirektor Michael Wilksen. Die Beamtinnen und Beamte begannen am 1. August 2015 ihre zweieinhalbjährige Ausbildung in Eutin. Die jungen Polizistinnen und Polizisten freuen sich bereits auf ihre neuen Aufgaben und werden ab dem 1. Februar ihre Kollegen im Einzeldienst auf den Polizeidienststellen oder in der 1. Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein unterstützen. Bewerbungen für die Ausbildung/ das Studium ab 01.08.2018 bzw. die Ausbildung ab dem 01.02.2019 können noch bis Ende Januar 2018 abgegeben werden. Interessierte Pressevertreter sind im Strandhotel Maritim in Travemünde willkommen. Anmeldungen werden telefonisch oder per E-Mail erbeten. Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein Pressestelle Christoph Gahrmann Erster Polizeihauptkommissar Telefon: 04521 81209 E-Mail: sb11.eutin.pdafb@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de