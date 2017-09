Eutin (ots) – Am Sonntag, 17.09.2017, fand in Eutin (Ostholstein) die Vereidigung von den Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden zwei Männer festgestellt, die während des Abspielens der deutschen Nationalhymne den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben sollen. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige gemäß § 86a StGB (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) gefertigt. Nach der Identitätsfeststellung erhielten die beiden Männer einen Platzverweis. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bezirkskriminalinspektion in Lübeck, Bereich Staatsschutz, geführt

Quelle: presseportal.de