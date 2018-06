Eutin (ots) – Nach zweieinhalb Jahren Planungs- und weiteren zwei Jahren Bauzeit wird auf dem Gelände der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein in Eutin, Hubertushöhe, ein modernes Einsatztrainingszentrum in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von 2600 qm ist ein Gebäudekomplex entstanden, in dem die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten zukünftig diverse Einsatzszenarien trainieren können. Die Übungsmöglichkeiten bieten eine hervorragende ganzheitliche Vorbereitung auf die Herausforderungen des täglichen Dienstes. Die Anlage ist speziell auf die Bedürfnisse der Landespolizei zugeschnitten und dürfte in ihrer Bauweise einzigartig sein. Im Beisein des Ministers für Inneres, ländliche Räume und Integration, Herrn Hans-Joachim Grote, findet am 25. Juni 2018 um 13.30 Uhr ein kleiner Festakt zur Eröffnung statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten und einzelne Übungsszenarien zu besichtigen. Hierzu sind die Damen und Herren Medienvertreter recht herzlich eingeladen: Bitte finden Sie sich am 25.06.2018 ab 13.00 Uhr am Servicepoint (Haupteingang) ein. Von dort aus werden Sie zum Veranstaltungsort geleitet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Parkmöglichkeiten stehen im Umfeld des Gebäudes zur Verfügung.

Quelle: presseportal.de