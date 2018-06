Eutin (ots) – Nach zweieinhalb Jahren Ausbildungszeit werden voraussichtlich 40 junge Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte zur Polizeiobermeisterin bzw. zum Polizeiobermeister ernannt. Der Festakt findet in diesem Jahr erstmalig in der Kulturscheune des Gutes Hasselburg statt. Die Ernennung wird vorgenommen durch Herrn Michael Wilksen, Leiter der Eutiner Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, und die stellvertretende Leiterin der Fachinspektion Aus- und Fortbildung, Frau Juliane Bohrer. Die zu Ernennenden und Gäste freuen sich auf Grußworte durch Herrn Innenstaatssekretär Torsten Geerdts und Frau Dr. Silke Detering, stellvertretende Leiterin der Polizeiabteilung im Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration. Ein Rückblick auf die Ausbildungszeit und die musikalische Begleitung durch das Bläserquintett des Landespolizeiorchesters Mecklenburg-Vorpommern ergänzen das Programm. Die Veranstaltung beginnt am 29. Juni 2018 um 13.30 Uhr in der Kulturscheune Gut Hasselburg, Allee 4, 23730 Altenkrempe. Einlass ist ab 13.00 Uhr. Die Damen und Herren Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: presseportal.de