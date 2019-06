Eutin (ots) – Bis zu seinem Ausstieg im Jahr 2015 war Maik Scheffler 15 Jahre lang in der rechtsextremen Szene aktiv. Im Jahr 2008 schloss er sich der NPD an und stieg bis zum stellvertretenden Landesvorsitzenden in Sachsen auf. Im Rahmen der Aktionswochen für Demokratie und bunte Vielfalt konnte der Aussteiger gewonnen werden, über seine Erlebnisse vor jungen Polizeianwärtern zu berichten. Am Dienstag, 18. Juni 2019, hält er seinen Vortrag bei der Eutiner Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PD AFB). Aufgrund der beschränkten Kapazitäten ist der Vortrag nicht öffentlich. Gerne möchten wir Sie als Medienvertreter herzlich zur Teilnahme an der Veranstaltung einladen. Diese beginnt um 14.00 Uhr im Speisesaal der PD AFB, Hubertushöhe, 23701 Eutin. Wir bitten um Anmeldung per Mail unter sb11.eutin.pdafb@polizei.landsh.de bis zum 17. Juni 2019. Weitere Informationen zu den Aktionswochen erhalten Sie unter www. gedenkstaetteahrensboek.de/PDFs/Aktionswochen_2019_Faltblatt_Internet .pdf

Quelle: presseportal.de