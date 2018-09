Eutin (ots) – 400 Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger werden am kommenden Sonntag, dem 16.09.2018, in Eutin vereidigt. Die Landespolizei erwartet etwa 3000 Angehörige und geladene Gäste zu diesem festlichen Ereignis. Der Großteil des jungen Polizeinachwuchses hat seine Ausbildung am 1. August diesen Jahres begonnen, 50 von ihnen wurden bereits am 1. Februar eingestellt. Ausbildungsstandorte sind die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz und die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei in Eutin. Der feierliche Tag beginnt auf dem Gelände der Eutiner Polizeidirektion um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst. Dieser wird durch Polizeiseelsorger Volker Struve und Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr gestaltet. Der Festakt beginnt um 11.45 Uhr. Redebeiträge durch Landespolizeidirektor Michael Wilksen und Polizeidirektorin Maren Freyher, Stellvertretende Leiterin der gastgebenden Polizeidirektion, bilden neben der musikalischen Begleitung durch das Bundespolizei-Orchester Hannover den festlichen Rahmen. Des weiteren werden zwei Sprecher aus Reihen der zu Vereidigenden einen Prolog halten. Höhepunkt des Tages ist sicherlich die Festrede und die Abnahme des Diensteides durch den Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration, Hans-Joachim Grote. Sollten wir Ihr Interesse an einer Berichterstattung geweckt haben, so laden wir Sie herzlich ein. Zwei Treffpunkte bieten wir Ihnen an: Medienvertreter zur Teilnahme am Gottesdienst, 09.30 Uhr, Servicepoint am Haupteingang, Hubertushöhe, Eutin. Medienvertreter zur Teilnahme am Festakt, 11.15 Uhr, Servicepoint am Haupteingang, Hubertushöhe, Eutin. Ihr Fahrzeug können Sie innerhalb unseres Geländes abstellen. Geben Sie sich am Haupteingang bitte als Medienvertreter zu erkennen. Bitte melden Sie sich bis Freitag, 14.09.2018, unter folgender Mailadresse an: sb11.eutin.pdafb@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de