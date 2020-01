Smartphone ging in Flammen auf Ein Smartphone ist am Montag im Oberstufenzentrum Nauen (Havelland) in Flammen aufgegangen und hat für Aufregung gesorgt. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr am Nachmittag. Zuvor hatte der rbb berichtet. Demnach soll ein Schüler das Smartphone durch den Raum geworfen und anschließend weiter ze

Digitalisierung beschleunigt Brustkrebs-Diagnosen Das Warten auf Ergebnisse von Untersuchungen zur Brustkrebs-Früherkennung wird in Schleswig-Holstein kürzer. Dies ergibt sich aus der vollständigen Digitalisierung des Programms "QuaMaDi", wie Kassenärztliche Vereinigung (KVSH), Krankenkassen und das Gesundheitsministerium in Kiel am Montag mitteilt

Brandenburg wartet auf Gutachten zum Tesla-Fabrikgelände Nach der Zustimmung der Spitze des US-Elektroautobauers Tesla zum Kauf des Geländes für die geplante Fabrik bei Berlin steht noch ein unabhängiges Gutachten aus. Regierungssprecher Florian Engels verwies am Montag darauf, dass das Gutachten derzeit erstellt werde. Der Landesbetrieb Forst hatte den K

Brandenburg: Tesla stimmt Grundstückskauf in Grünheide zu Hunderttausende Tesla-Fahrzeuge sollen ab 2021 in Brandenburg produziert werden. Der Regierungssprecher des Bundeslands sagt nun: Der Autobauer hat den Kauf der Flächen abgesegnet. Die Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) ist einem Brandenburger Regieru

Leiche in Blankenfelde gefunden: Mordkommission ermittelt In einem Haus in Blankenfelde-Mahlow (Kreis Teltow-Fläming) ist eine Leiche gefunden worden. Die Mordkommission ermittelt. Es handle sich vermutlich um ein Tötungsdelikt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei habe am Montag gegen 11.00 Uhr einen Hinweis erhalten, mehrere Beamte seien daraufhin z

Kiel: Startsignal für den Luftreinhalteplan Auf einer Verkehrsstraße in Kiel ist die Luft besonders schlecht. Weniger Autos und neue Luftfilteranlagen sollen helfen – um Fahrverbote abzuwenden. Der neue Luftreinhalteplan wird nun umgesetzt. Ein von Dienstag an in Kiel geltender Luftreinhalteplan soll ein Fahrverbot für ältere Dieselautos verh

Vernachlässigtes Mädchen wird untersucht Die Ermittler warten nach der Inobhutnahme des fünfjährigen Mädchens in Eberswalde (Kreis Barnim) auf neue Erkenntnisse aus einer Untersuchung. Ein rechtsmedizinisches Gutachten sei in dieser Woche vorgesehen, sagte Staatsanwalt Ingo Kechichian am Montag in Frankfurt (Oder). Die Justizbehörde ermitt

Niedersachsen: Mann sticht auf Familienmitglied ein und verunglückt auf der Flucht Ein junger Mann hat eine Seniorin aus der eigenen Familie mit einem Messer attackiert. Danach flüchtete er im Auto – kurz darauf kam er von der Straße ab. Ein 23-jähriger Mann hat in Bargstedt im Landkreis Stade nach Angaben der Polizei eine ältere Verwandte mit Messerstichen verletzt. Danach flüch

Zwei Autos in Lübeck ausgebrannt: 29-Jähriger unter Verdacht Auf einem Parkplatz in Lübeck sind am Wochenende zwei Autos ausgebrannt. In unmittelbarer Nähe wurde ein 29 Jahre alter Mann aus dem Kreis Ostholstein vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er stehe im Verdacht, die Fahrzeuge in Brand gesetzt zu haben. Außerdem beschlagnahmte d