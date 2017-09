Eutin (ots) – Stellungnahme zur aktuellen Berichterstattung der Medien über die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und die Bereitschaftspolizei durch die Leitung der Direktion sowie Informationen über das neue Konzept für die Aus- und Fortbildung Nach dem würdevollen Tag der Vereidigung der angehenden Polizistinnen und Polizisten werden der Leitende Polizeidirektor Michael Wilksen und Polizeidirektorin Maren Freyher am Montag, den 18. September, 11 Uhr, Stellung zur Berichterstattung der Medien vom vergangenen Wochenende nehmen. Weiterhin stellt die Leitung der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei das neue Konzept für die Aus- und Fortbildung vor. Die Damen und Herren der Medien sind recht herzlich dazu eingeladen, an dem Pressegespräch am 18. September 2017, 11 Uhr, in Eutin, Hubertushöhe, Haus 2 teilzunehmen und ihre Fragen an die Leitung der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei zu stellen. Sie erhalten außerdem die Gelegenheit O-Töne entgegenzunehmen und Themenbilder, zum Beispiel von Unterrichtsräumen, zu fertigen. Bitte zeigen Sie an der Unterkunftswache ihren Presseausweis vor, Ihnen wird dann ein Parkplatz in der Nähe des Hauses 2 zugewiesen.

Quelle: presseportal.de