Eutin (ots) – Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Vielen Betroffenen kann nur mit einer Stammzellenspende geholfen werden. Die Zuordnung von Spendern und Empfängern gestaltet sich schwierig und gleicht der Suche der Nadel im Heuhaufen. Abhilfe schafft hier die Stammzellenspender-Datei, die von der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS) geführt wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei in Eutin unterstützten deren Arbeit am vergangenen Freitag mit einer gemeinsamen Aktion. Nach Angaben der DKMS entstehen durch jede Registrierung Kosten in Höhe von 35 Euro. Diesen Umstand nahm die Mitarbeiterschaft der PD AFB zum Anlass, ihre jährliche Spendensammlung der DKMS zukommen zu lassen. Frau Cecilia Caire konnte einen Betrag in Höhe von 2063,33 Euro aus den Händen von Behördenleiter Michael Wilksen in Empfang nehmen. Im Anschluss gab sie Informationen zum Typisierungsverfahren. Hierbei wurde Frau Caire tatkräftig vom „Lifesaver“ und Polizeibeamten Ronald Kränicke unterstützt. Dieser spendete bereits dreimal Stammzellen und konnte hautnah von seinen Erfahrungen berichten. Sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren bereits typisiert und stellten sich als Helfer zur Verfügung. 124 Angehörige der Landespolizei konnten neu registriert werden.

Quelle: presseportal.de