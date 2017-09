Eutin (ots) – In Anwesenheit von Innenminister Hans-Joachim Grote und Landespolizeidirektor Ralf Höhs legten heute auf der Hubertushöhe in Eutin 350 Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger ihren Eid ab. Für den besonderen Tag waren über 2000 Angehörige, Freunde und Kollegen der angehenden Polizistinnen und Polizisten nach Eutin gekommen. Die Vereidigung bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PD AFB) ist für die jungen Anwärterinnen und Anwärter der feierliche Beginn ihrer Polizeilaufbahn. Bereits am 01.02.2017 begannen 50 Anwärterinnen und Anwärter ihre Ausbildung in der Landespolizei Schleswig-Holstein, ihnen folgten nun 300 Frauen und Männer, die am 1. August in den Dienst der Landespolizei eingetreten sind. Für die Studentinnen und Studenten im gehobenen Dienst findet das 3-jährige Studium mit Ausnahme des Grund- und Hauptpraktikums an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) in Altenholz bei Kiel statt. Die Auszubildenden des mittleren Dienstes absolvieren ihre zweieinhalbjährige Ausbildung mit Ausnahme des Berufspraktikums bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei in Eutin. Viele Anwärterinnen und Anwärter nahmen heute Morgen die Möglichkeit wahr, mit ihren Angehörigen einen Gottesdienst, ausgerichtet in den KFZ-Hallen der PD AFB, zu besuchen. Anschließend begaben sich die jungen Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger zum eigentlichen Festakt, der mit würdevoller musikalischer Untermalung durch das Bundespolizeiorchester aus Hannover begleitet wurde. Michael Wilksen, Leitender Polizeidirektor und Leiter der PD AFB begrüßte die zu Vereidigenden mit ihren Angehörigen, die Ehrengäste und Kolleginnen und Kollegen. Anschließend folgte das Grußwort von Landespolizeidirektor Ralf Höhs. Herr Höhs hob die Rolle des Ausbildungspersonals hervor: „Für alle Lehrkräfte bedeuten die Aufstockungen des Personalbestandes und die damit verbundene Vollauslastung der Ausbildungsstätten eine permanent hohe Belastung, bei größtmöglicher Flexibilität und großem persönlichen Engagement. Die Kolleginnen und Kollegen des Ausbildungspersonals bewältigen mit Energie und Empathie die Aufgabe der Ausbildung unseres Nachwuchses. Ich habe große Hochachtung vor den Leistungen unsres Lehrpersonals unseren beiden Ausbildungseinrichtungen in Eutin und Altenholz!“ In seiner Vereidigungsansprache wandte sich Innenminister Hans-Jochen Grote an die zu Vereidigenden: „Vertrauen in die Polizei ist das Fundament unseres Staates. Sie, liebe Anwärterinnen und Anwärter, sind aufgefordert, diesen Vertrauensvorschuss mit Ihrem Handeln und Ihrem Auftreten zu bewahren. Trotz der ambivalenten Aufgaben vertrauen unsere Bürgerinnen und Bürger der Polizei. Das erzeugt das Gefühl der Sicherheit. In ihrem Land, in ihrer Stadt, in ihrem Revier. Und das ist etwas Kostbares. Denn Sicherheit bedeutet Freiheit. Beides zusammen sind wichtige Grundvoraussetzungen für den Wohlstand einer Gesellschaft.“ Anschließend sprachen eine Anwärterin und ein Anwärter den Prolog zur Vereidigung. Innenminister Grote nahm als oberster Dienstherr den Diensteid der Auszubildenden ab. Es war ein imposanter Eindruck, als die zu Vereidigenden gemeinsam den Diensteid abgelegten. Im Anschluss lösten sich die Formationen auf und die Angehörigen und Freunde strömten zu den frisch Vereidigten. Zufrieden genossen alle den Empfang sowie die praktischen Aufführungen mit ihren Lieben, bevor am Montag dann die neue Ausbildungswoche starten wird.

Quelle: presseportal.de