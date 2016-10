Polizei kontrollierte Rockertreffen

“Zum Bilderbogen”

Fotos: TBF/Holger Kröger – POL-HL: HL / St.-Lorenz Nord / Polizei kontrolliert anlässlich eines Rockertreffens – Lübeck (ots) – Am Samstagabend, 29.10.2016, fand im Lübecker Stadtteil St.-Lorenz Nord eine Veranstaltung im Clubhaus einer Rockergruppierung statt. Die Polizei führte Kontrollen auf den Anfahrtswegen durch. In den frühen Abendstunden hatten sich Polizeikräfte der Polizeidirektion Lübeck und der Einsatzhundertschaft in Eutin in der Posener Straße aufgestellt, um Personen zu überprüfen, die an der Veranstaltung teilnehmen wollten.Es wurde die „Null-Toleranz-Strategie“ des Landes Schleswig-Holstein umgesetzt, wonach die Polizei mit starken Einsatzkräften konsequent einschreitet und das bereits bei geringen Rechtsverstößen. Gefahren sollen festgestellt und abgewehrt, Straftaten strikt verfolgt werden.

Durch die eingesetzten Beamten wurden 56 Fahrzeuge und 303 Personen kontrolliert. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen.

Im Rahmen des Einsatzes wurden Messer, Reizstoffsprühgeräte, ein Schlagstock und Munition sichergestellt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.