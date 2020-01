Fünf Menschen bei Unfall in Neumünster verletzt Bei einer Kollision von zwei Autos in Neumünster sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Autofahrer war am frühen Dienstagabend beim Linksabbiegen mit seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Autofahrer erlitt ebenso sc

Tesla soll rund 41 Millionen für Fabrikgelände zahlen Der US-Elektroautohersteller Tesla erhält das 300-Hektar-Gelände für seine geplante Gigafabrik in Grünheide in Brandenburg für knapp 41 Millionen Euro. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Mittwoch aus einer Vorlage für den Landtags-Haushaltsausschuss hervor, über die zuvor d

Brunsbütteler "Wattmutter" bleibt verschwunden Ein viertel Jahr nach dem Verschwinden der Brunsbütteler "Wattmutter" fehlt von der 41-Jährigen und ihrem achtjährigen Sohn weiterhin jede Spur. "Die Fahndung blieb bislang ohne Erfolg", sagte die Itzehoer Polizeisprecherin Merle Neufeld der Deutschen Presse-Agentur. Die Frau hatte Mitte Oktober ein

Für neuen Mikrozensus 14 000 Haushalte im Norden gefragt Die Statistikämter in Deutschland befragen auch in diesem Jahr wieder einige hunderttausend Haushalte für den sogenannten Mikrozensus. Sie erheben damit Daten zur Bevölkerungsstruktur, zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung, über Familien und Haushalte, Einnahmen und Ausgaben, über d

Woidke will schnelle Entscheidung zum Kohleausstiegsgesetz Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bundesregierung zu mehr Tempo für das Gesetz zum Kohleausstieg aufgefordert. "Der Bund muss zügig zu einer Entscheidung kommen", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Die Basis dafür sei das Ergebnis der sogenannten Kohlekom

Lkw brennt auf Autobahn von Berlin nach Dresden Auf der Autobahn 13 von Berlin nach Dresden hat am Mittwochmorgen ein Lastwagen gebrannt. Die A13 in Richtung der sächsischen Landeshauptstadt wurde zwischen der Abfahrt Lübbenau und dem Dreieck Spreewald gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es demnach keine. Die linke Fahrspur sol

Landesprogramm "Impuls" kurbelt Investitionen stärker an Schleswig-Holsteins Investitionsprogramm "Impuls" hinterlässt zunehmend Modernisierungsspuren im Land. Nach Angaben des Finanzministeriums sollen im neuen Jahr insgesamt 381, 6 Millionen Euro fließen, um den Zustand von Straßen, IT-Strukturen, Hochschulgebäuden, Gefängnissen, Krankenhäusern, Kitas, S

Mehr als 250 Fahrzeuge bei Schwerpunkteinsatz kontrolliert In der Region Hamburg sowie in Geesthacht, Ahrensburg und in Reinbek hat die Polizei am Dienstag bis in den Abend Kontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durchgeführt. Wie die Polizei Ratzeburg mitteilte, wurden insgesamt 263 Fahrzeuge und 401 Menschen kontrolliert. Ziel der Aktion sei e

Bürgerumfrage: Baumblütenfest familiärer und regionaler Zurück zu den traditionellen Wurzeln: Das Baumblütenfest in Werder (Potsdam-Mittelmark) soll ab 2021 wieder familiärer und regionaler werden. In der Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend wurden erste Ergebnisse der Online-Umfrage zu einem neuen Konzept präsentiert, an der sich mehr als 5100 B