“Zum Bilderbogen”

Reizgas löst Großeinsatz im Lebensmitteldiscounter aus / Sechs Personen verletzt · Neumünster (Tom Nyfeler). Am Sonnabendnachmittag gegen 15:15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem Einsatz Technische Hilfeleistung mit Gefahrguteinsatz in die Wasbeker Straße 130 gerufen. Kunden und Mitarbeiter des dortigen Lebensmitteldiscounters beklagten Reizungen der Atemwege und der Augen. Der Marktleiter reagierte mit seinen Angestellten sehr schnell, der Markt wurde sofort evakuiert und den Verletzten wurde im Freien von den Mitarbeitern und Passanten geholfen. Der Leitstellendisponent der Berufsfeuerwehr Neumünster handelt binnen von Sekunden und alarmierte schon während des Notrufes mit dem Marktleiter die Einsatzkräfte von Löschzug Gefahrgut 1 und 2, die leitenden Notärztin Sylvia Goersch aus dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus, ein NEF, drei RTWs und den stellvertretenden Fachdienstleiter Rainer Scheele. Die ersten Aussagen des Marktleiters waren, dass es sich wohl um eine Leckage in der Kühlanlage handeln würde. Der Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz der Berufsfeuerwehr stellte jedoch keine auslaufenden Chemikalien an der Kühlmittelanlage fest. Eine Technikfirma für die Kühlanlage rückte ebenfalls an und stellte keinen Defekt fest. Sechs verletzte Personen wurden ins FEK zur weiteren Behandlung gebracht. Die Polizei sperrte für die Zeit des Einsatzes die Straße für den Verkehr. Die Druckbelüftung wurde eingeleitet. Laut Polizeiangaben, handelte es sich vermutlich um Reizgas, was in geringer Menge gesprüht worden war. Gegen 16.15 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Zwei Einsätze innerhalb von einer Stunde

Neumünster (Tom Nyfeler). Am Sonntag gegen 0.45 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster und die Ortsfeuerwehr Gadeland zu einem brennenden Holzunterstand in der Boostedter Straße Höhe Hausnummer 244 gerufen. Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte der Holzschuppen im vorderen Bereich in voller Ausdehnung. Nachbarn und der Eigentümer versuchten das Feuer selbst zu löschen, jedoch gelang dies nicht. Die Einsatzkräfte hatten den Brand sehr schnell unter Kontrolle und konnten nach rund 40 Minuten wieder abrücken. Verletzt wurde niemand. Gegen 1.30 Uhr wurden die Beamten der Berufsfeuerwehr Neumünster und die Ortsfeuerwehr Mitte in die Anscharstraße / Theodor Strom Straße alarmiert. Eine Wohnung im Erdgeschoß war laut Aussage der Feuerwehr stark verqualmt. Unter schwerem Atemschutz hatte der Angriffstrupp die Fenster geöffnet und es wurde die Druckbelüftung eingeleitet. Der Besitzer sowie sein Vierbeiner (Hase) konnten sich mit Hilfe der Feuerwehr ins freie Retten. Was der Auslöser der starken Verqualmung war ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet.