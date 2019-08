Text: TBF/Wolfgang Freywald · Der Circus Roncalli gastiert vom 1. August bis 25. August 2019 am Holstentor in Lübeck! Am Sonntag geht unser Gastspiel am Holstentor zu Ende. Bis dahin werden über 44.000 Besucher Bernhard Paul’s neuestes Meisterwerk „Storyteller“ besucht haben. So viele wie noch nie zuvor in Lübeck! “ Ich freue mich immer in Lübeck zu sein und möchte mich bei der Stadt um beim Publikum für die herzliche Aufnahme bedanken. Wir kommen gerne wieder.“ so Roncalli- Gründer und Direktor Bernhard Paul. Fast 800.000 begeisterte Zuschauer erlebten bisher Bernhard Paul’s neuestes Meisterwerk „Storyteller- Gestern, Heute, Morgen“. Bernhard Paul’s Circus-Theater Roncalli ist ein poetisches Schauspiel für Jung und Alt. Bereits zu den Anfangszeiten Roncallis gelang es dem Direktor und Gründer, nicht nur preisgekrönte und lang für die Manege verloren geglaubte Stars, sondern auch außergewöhnliche Vertreter anderer Kunstformen in seinen Circus zu holen und so seinem Publikum immer wieder ganz neue Geschichten zu erzählen. Das neue Programm „Storyteller: Gestern – Heute – Morgen“ setzt erneut neue Maßstäbe und verbindet die romantische Welt des Circus mit den Anforderungen der heutigen Zeit. Circus-Theater Roncalli verzichtet bewusst auf Tiere in der Show und setzt auf eine Inszenierung, die die Vitalität des Circus und die Spielfreude des Theaters ebenso nutzt, wie innovative Bühnen-, Licht- und Holographietechnik.