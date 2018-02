Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz: Schiffsunglück in der Kieler Schleuse. Gestern gegen 23:50 Uhr hat das unter portugiesischer Flagge fahrende Containerschiff “AKACIA“ ein Schleusentor der Südschleuse in Kiel-Holtenau gerammt und durchbrochen. Der Frachter konnte nicht rechtzeitig aufgestoppt werden. Vermutlich könnte ein Fehler in der Steuertechnik der Verstellpropeller vorliegen. (siehe Galerie 2. Seite) >>>>Das Schleusentor wurde erheblich beschädigt, man rechnet mit einem Millionenschaden.

Ersatz-Tore liegen bereit, die Arbeiten sind aber nicht einfach. Es muss jetzt eine Spezialfirma für die Reparatur gefunden werden.

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal kommt es zu Verzögerungen.

Zwischenzeitlich ist das 149 Meter lange und 23 Meter breite Containerschiff von zwei Schleppern aus der Schleuse gezogen worden und an einem Liegeplatz im NOK geschleppt worden.

Die Ermittlungen dauern an.