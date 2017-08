Fotos: TBF/Holger Kasnitz · SCHLAGERFESTSPIELE AN DER OSTSEE – “DAS GROßE SOMMER-HIT-FESTIVAL 2017” IN TIMMENDORFER STRAND Die letzten zwei Tage wurde es hochkarätig am Timmendorfer Strand. Am 24. und 25. August 2017 fanden in Timmendorfer Strand in der Strand-Arena die TV-Aufzeichnungen des „Sommer-Hit-Festival 2017“ statt und luden dazu Deutschlands Schlagerstars an die Ostsee. Präsentiert wurde das Event-Happening von Michelle Hunziker. Ausgestrahlt wird das Konzert mit Schlager-Spitzenbesetzung am Samstag, den 26. August 2017 im ZDF zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. (Bilderbogen folgt) Timmendorfer Strand, 25. August 2017 – An den beiden Sommernächten feierte die Moderatorin Michelle Hunziker mit großem Staraufgebot und bekannten Hits in Timmendorfer Strand das große Sommer-Hit Festival 2017 des ZDFs direkt an der Ostsee. Die Stimmung war sehr ausgelassen, die Besucher begeistert von so viel Starrummel und das Wetter zeigte sich von der besten Seite. Die sympathische Michelle Hunziker führte die über 6.000 Besucher durch die mehrstündige TV-Show mit den Stars der Schlagerszene. Das bunte Programm bestand an beiden Abenden aus Top-Acts wie Otto, Peter Kraus, Howard Carpendale, Die Lochis, Al Bano, Karat, Helmut Lotti, Münchener Freiheit, Chris Norman, Jürgen Drews, Kelly Family, Kerstin Ott, Michelle, Oonagh, Maite Kelly, Vicky Leandros, Santiano, Beatrice Egli, Ben Zucker, Bernhard Brink und Maria Voskania, die sich immer wieder auf der großen TV-Bühne mit ihren bekanntesten Hits blicken ließen. Joachim Nitz, Tourismus-Direktor von Timmendorfer Strand Niendorf zeigt sich sehr zufrieden und erleichtert mit der erfolgreichen Durchführung des ZDF Sommer-Hit-Festivals 2017: „Besser konnten die Voraussetzungen kaum sein, ideale Wetterbedingungen, Top Stars und eine gut koordinierte Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren. Die Zuschauer waren begeistert von der großartigen Show in dem einzigartigen Strand-Stadion bei uns am Timmendorfer Strand“!

Vom Crowdsurfing mit einem Stand-up-Paddling-Board der Moderatorin über den Auftritt eines Shantychors und einem Crashkurs in Sachen Plattdeutsch bis hin zu einer Comedy-Einlage von Otto der Extraklasse blieben keine Wünsche der Besucher mehr offen. Diese vielseitigen Abende boten eine bunte Bandbreite an Künstlern und Show, so wie es nur eine TV-Show bieten kann. Ausgestrahlt wird das Konzert mit Schlager-Spitzenbesetzung am Samstag, den 26. August 2017 im ZDF zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.