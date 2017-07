Schlagerstar Chris Roberts gestorben

Foto: TBF/Holger Kasnitz · Der Schlagerstar Chris Roberts ist tot. Der Schlagerstar („Ich bin verliebt in die Liebe“) verstarb schon am 2. Juli nach einem schweren Krebsleiden im Beisein seiner Kinder in einer Klinik in Berlin. Das gab seine Agentur am Montagabend bekannt. Chris Roberts, der vor allem durch das Lied „Du kannst nicht immer 17 sein“ (1974) bekannt wurde, ist 73 Jahre alt geworden. Er wurde am 13. März 1944 in München Schwabing geboren und startete während seines Ingenieur-Studiums seine Musikkarriere. In den 70iger Jahren wurde er zu einem der bekanntesten Sänger. Insgesamt verkaufte er rund 11 Millionen Schallplatten.