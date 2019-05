Schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen. Datum: 30.5.2019, gegen 7:20 Uhr · Ort: Neumünster Wittorf, Am Hochmoor. Fotos und Text: Thomas Nyfeler. Glück im Unglück – Auto prallt gegen Baum. Neumünster – (Thomas Nyfeler) Am Donnerstagmorgen kam es gegen 7:20 Uhr „Am Hochmoor“ in Neumünster Wittorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein BMW mit Münchner Kennzeichen kam, mit überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und prallt mit der Fahrerseite seitlich gegen einen Baum. Die Airbags lösten aus und die Polizei geht derzeit von einem Totalschaden des Fahrzeuges aus. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Friedrich-Ebert- Krankenhaus gebracht. Der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Neumünster, mit Einsatzleiter Kai Tabbert, rückte ebenfalls aus, klemmte die Batterie ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Der Fahrer des BMW hatte großes Glück, er hätte auch deutlich schwerer verletzt werden können, sagte Einsatzleiter Kai Tabbert.