Schweren Verkehrsunfall auf der A215 kurz vor Bordesholm. Datum: 28.10.2018, Uhrzeit: 01:00 Uhr, Ort: A215 kurz vor Bordesholm in Richtung Kiel. Fotos und Text: Tom Nyfeler / Digitalfotografie Nyfeler · Schutzengel an Bord · Der Neumünsteraner Fahrer des ausgedienten Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr, ein Volkswagen T4, hatte mehr als großes Glück und einen Schutzengel bei seinem schweren Unfall auf der Autobahn 215 kurz vor Bordesholm in Fahrtrichtung Kiel. Gegen 1.00 Uhr wurde die Rettungsleistelle Mitte in Kiel über einen schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person über den Notruf 112 informiert. Da der Einsatzabschnitt zwischen Neumünster Nord und Bordesholm war, wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster hinzugezogen und übernahm den Einsatz. Sofort alarmierten die Leitstelle der Berufsfeuerwehr den Rüstzug, sowie zwei Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Neumünster. Die Einsatzkräfte befreiten den schwerverletzten Mann mit schwerem Gerät und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, fuhr in die gefrorene Bankette anschließend in die Böschung, prallte gegen einen Baum und kam nach ca. 60 Metern zum Stehen. An dem PKW entstand Totalschaden. Die Beamten der Autobahnpolizei sperrten auf der A7 die Auffahrt A215 Richtung Kiel für ca. 1,5 Stunde. Zwei weitere Beamte nahmen den Unfall auf, die Unfallursache wird nun ermittelt.