Samstag gegen 12:30 Uhr kam es in der Vorrader Str. zu einem schweren Motorradunfall. 2 Motorradfahrer waren in Richtung Lübeck-Vorrade, in der kurvenreichen Straße St. Jürgen unterwegs. Ihnen kam ein Mercedesfahrer auf deren Spur entgegen. Einer der Beiden wich aus und flog mit der Maschine in einen Graben und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. (siehe weitere Bilder S. 2) >>>>Der Motorradfahrer wurde von Ersthelfern der Berufsfeuerwehr Lübeck versorgt. Ein Hubschrauber brachte den Notarzt zur Unfallstelle.Der Verursacher fuhr einfach weiter. Die Vorrader Straße musste für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Ein hinter dem Motorrad fahrerender Pkw musste den Mercedes-Fahrer ebenfalls ausweichen.