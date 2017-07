Fotos und Text: Thomas Nyfeler · Ort: K52 zwischen Trappenkamp und Tensfeld · Datum: 23.7.2017, gegen 8:40 Uhr · Schwerer Verkehrsunfall – Drei Schwerverletzte, ein Toter · Trappenkamp/ K52 / Kreis Segeberg – (tny) Am Sonntagmorgen um 8:42 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Bornhöved, Trappenkamp und Tensfeld mit 60 Kameraden zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K52 zwischen Trappenkamp und Tensfeld gerufen. Auf der Kreuzung vor Trensfeld, bei der man Richtung ABE Deponie abbiegen kann, stießen zwei Kleinwagen aus dem Kreis Segeberg, ein Fiat Panda und ein Toyota Yaris, aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Den eingetroffenen Rettungskräften bot sich ein dramatisches Bild, es gab drei Schwerverletzte, die von drei Rettungswagen, zwei Notärzten und zwei Rettungshubschraubern versorgt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht wurden. Für einen der PKW-Insassen kam jede Hilfe zu spät, die Person verstarb noch im Auto an der Unfallstelle, berichtete Einsatzleiter Mike Mischker von der Freiwilligen Feuerwehr Tensfeld. Weiter erläuterte er, dass zwei Hilfeleistungssets vorbereitet waren, aber nicht benötigt wurden, da die schwerverletzten Personen ohne Schere und Spreizer aus den PKWs befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden konnten. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Kreuzung komplett gesperrt, die Polizei und eine Organisatorische Gesamtleitung wurde ebenfalls zur Einsatzstelle gerufen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären.