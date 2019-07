Fotos und Text: Maria Nyfeler · Schwerer Verkehrsunfall auf der B430 am 3.Juli gegen 14:45 Uhr auf der B430, Höhe Wasbek. Ein PKW mit Kieler Kennzeichen und ein LKW mit Itzehoer Kennzeichen stießen zusammen. Der PKW Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, schwer verletzt und musste mit Schere und Spreitzer der Berufsfeuerwehr Neumünster aus dem Autowrack geschnitten werden, so Einsatzleiter Oke Kühl von der Freiwilligen Feuerwehr Wasbek. Der Fahrer des PKW wurde mit Notarzt in das Friedrich-Ebert Krankenhaus nach Neumünster gebracht, der hinzugerufene Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt, da der LKW Fahrer nur leicht verletzt wurde. An dem PKW entstand ein Totalschaden und auch der LKW wurde stark beschädigt, beide Fahrzeuge fuhren in den Grünstreifen und ihre Trümmerteile verteilten sich über die Straße. Den Unfallhergang und die Schadenshöhe untersucht ein Sachverständiger noch vor Ort, die Fahrzeuge werden beschlagnahmt. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Wasbek und Ehndorf, sowie die Berufsfeuerwehr Neumünster, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber mit Notarzt, drei Rettungswagen und die Polizei. Der Verkehr wird (immer noch) durch den Ort Wasbek.