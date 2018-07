Text und Fotos: TBF/Wolfgang Freywald · Sind das jetzt die Hundstage? Am Wochenende war in Norddeutschland unglaublich gutes Wetter, viele stöhnten unter der Hitze, doch ein Hund in Lübeck, An der Obertrave, hatte unglaublichen Spaß an den dortigen Wassespielen. (siehe Fotogalerie Seite 2) >>>>Für ihn Grund genug, den Fontainen an den Wasserspielen und dem kühlen Naß nachzujagen. er tobte im Wasser herum und schnappte nach dem Wasser und war selbst pitschnaß, doch das gefiel ihm anscheinend sehr.