Fotos: TBF/Holger Kasnitz: Sommer-Talk bei Enno Freiherr von Ruffin auf Gut Basthorst. Am Sonntag 3. September 2017 gab es wieder einen Sommer-Talk auf Gut Basthorst. Die Promotion-Lady Christine Gebauer aus Timmendorfer Strand präsentierte zum 8. Mal bei Enno Freiherr von Ruffin einen Sommer-Talk, zu dem viele Namenhafte Prominente Persönlichkeiten angereisten um Spendengelder für die Sternenbrücke (Sterbehospiz für Kinder) in Hamburg zu sammeln. Wolfgang Bosch (CDU Bundesregierung Berlin), Ulli Potofski (Sportmoderator -Sky) mit Partnerin Bogdanovic,

Geier Sturzflug (Kultband), Femme Fatale – (Superstars der Travestie), Festa Tropicana – (Sambatänzerinnen).

Michael Hakim Mezini (ARD Rote Rosen Star, Moderator des Sommer-Talks) war leider erkrankt und wurde bestens von Dr. Johannes Wimmer (bekannt von NDR Visite) vertreten. Aus der Schweiz kam Karin Prinzessin zu Schaumburg-Lippe angereist und hatte einen Hotelgutschein im Gepäck.

Dipl. Ing. (FH) Bernd Schmidt von der Firma Elektrolux brachte zwei VIP-KARTEN für den 1. FC St.Pauli mit.

Einen Gutschein für zwei Personen mit der Kraweel „LISA von LÜBECK“ gab es auch. Wein von Günter Hauch und diverse andere tolle Sachen.

Jan Kralitschka (Anwalt, Model, Ex-Bachelor und Buchautor) kam leider erst zum Schluß des Sommer-Talks und ließ sich noch mit vielen Besucherinnen des Talk fotografieren. Ich habe leider kein Bild von Ihm, dafür wurde ich aber auf die Bühne gebeten um die Schiffstour mit der „LISA von LÜBECK“ anzupreisen. Mit dem Song „KOMM UNTER MEINE DECKE“ wurde an den kürzlich verstorbenen Sänger und Komponisten Gunter Gabriel gedacht.

Es war eine tolles Programm mit viel Stimmung und Spaß und einem Super-Publikum. Wichtig war aber einen hohen Geldbetrag für die kranken Kindern der „Sternbrücke“ zu erzielen.

Am nächsten Sa. und So. 8./10. September 2017 findet auf Gut Basthorst ein Herbst Markt statt.

Wolfgang Bosbach sprach mit Manuela Friedrich aus Ratenkauf über ihre kranke Mutter, die von ihr gepflegt wird.