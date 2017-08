Foto: ALTUS Bau · Spatenstich für modernes Bürogebäude an der Eric Warburg Brücke · Die ALTUS Bau GmbH startet das „Projekt Neues Hafenhaus an der Eric-Warburg-Brücke“ mit der Eschenburg Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG und ihrem geschäftsführenden Gesellschafter Karl-Wolfgang Eschenburg und setzt damit auf den Standort Lübeck.

Der Bauherr Herr Wolfgang Eschenburg von der Eschenburg Verwaltungsgesellschaft mbH und die geschäftsführenden Gesellschafter der ALTUS Bau GmbH Herr Klaus Eckelmann, Herr Toralf Techel und Herr Thomas Becker setzten sich am 03.08.2017 persönlich auf den Bagger um nach langer Planungsphase endlich den ersten Spatenstich für ein modernes Büro- und Verwaltungsgebäude zu tätigen. Am Fuße der Eric Warburg Brücke entstehen ca. 2.000 m2 Bürofläche, wobei der größte Teil (ca. 1.200 m2) von der ALTUS Bau GmbH später genutzt wird.

Mit dem Neubau setzt die ALTUS Bau GmbH auf den Standort Lübeck und zeigt somit den ca. 90 Mitarbeitern eine langfristige Perspektive auf.

Der Bauherr und sein künftiger Hauptmieter lernten sich bereits als jetzige Nachbarn kennen und so entstand im Laufe von vielen Gesprächen die Idee zur gemeinsamen Umsetzung dieses Bauvorhabens. Am Anfang stand die ALTUS Bau lediglich als Bieter für die Generalunternehmerleistungen im Gespräch und erst im Laufe der Zeit reifte die Überlegung dort selbst einzuziehen. In diesem Moment merkte man schnell, das hier zwei Partner am Start sind, die das gleiche Ziel verfolgten, ein innovatives und modernes Bürogebäude auf dem schwierigen Baugrund umzusetzen.

Im Herbst 2018 ist der Umzug für die ALTUS Bau GmbH geplant in max. nur ca. 200 m Luftlinie vom jetzigen Standort entfernt. Für die zur Zeit noch freien Büroflächen , die auch in bis zu drei Einheiten aufgeteilt werden könnten, laufen Gespräche mit potentiellen Mietern. Doch interessiere Firmen können gerne Kontakt aufnehmen mit der Hans Joachim Leyer e.K., Wakenitzstraße 75, 23564 Lübeck info@hjleyer.de





Die ALTUS Bau GmbH

Die ALTUS Bau GmbH ist ein hochmotiviertes Bau-Team, das als solches bereits seit 1996 auf dem norddeutschen Hochbaumarkt sehr erfolgreich tätig ist. Wissend um diese Leistungsfähigkeit wurde 2006 dieses neue Hochbauunternehmen in Lübeck gegründet, das sich seither in dieser Konstellation als ein erfahrener, leistungsstarker Partner im Baubereich etabliert hat.