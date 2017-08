Studentenwerk SH bietet Studierenden „Ersti Hilfe“ beim BAföG-Antrag – Studierende, die erstmalig einen BAföG-Antrag stellen möchten, haben vom 5.9. bis zum 5.10.2017 die Gelegenheit, sich bei der „Ersti Hilfe“ des Studentenwerks SH in Lübeck beraten zu lassen.

Zum ersten Mal einen BAföG-Antrag zu stellen, ist gar nicht so einfach. Aus diesem Grund bietet das Amt für Ausbildungsförderung des Studentenwerks SH vom 5. September bis zum 5. Oktober 2017 wieder seine „Ersti Hilfe“ an. Bei dem Spezial-Service können Studierende ihren ersten BAföG-Antrag durch erfahrene Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter auf Vollständigkeit überprüfen lassen. So können noch fehlende Unterlagen schnell ergänzt werden. Auch erste Fragen rund ums BAföG werden geklärt.

Die „Ersti Hilfe“ wird vom Amt für Ausbildungsförderung in der Mensa Lübeck, Raum 44 im Büro-Trakt, Mönkhofer Weg 241, 23562 Lübeck, zusätzlich zu den regulären Außensprechzeiten immer dienstags von 12.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr angeboten. Tipp: Seit dem letzten Wintersemester ist auch ein Online-Antrag unter bafoeg.schleswig-holstein.de möglich. (1.051 Zeichen)