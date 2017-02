Sven Gero Hünicke ist der neue Champion der Pferdestadt Neumünster

Text und Fotos: Thomas Nyfeler – Er kam als Letzter in die Bahn, als alle schon glaubten, das 2-Phasen-S-Springen um das Championat der Pferdestadt Neumünster der Junioren und Jungen Reiter sei gelaufen. Doch der 19-Jährige von den Fehmarnschen Ringreitern drehte auf seiner elfjährigen Hannoveraner Stute Sunshine Brown in der zweiten Phase wieder einmal auf – und kam in 29,08 Sekunden knapp schneller als Pheline Ahlmann ins Ziel, die mit Queen Windsor 29,63 Sekunden vorgelegt hatte. Dritte im Championat wurde Johanna Huesmann auf Amity B.

