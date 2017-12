“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: Holger Kasnitz: Szene Musiker – und Kunstmaler Kurt Schulzke gestorben. Der Musiker und Kunstmaler Kurt Schulzke, besser bekannt als Kusch, ist tot. Er starb nach längerer Krankheit am Samstagabend 23. Dezember 2017, in einem Krankenhaus in Neumünster.Um 18:00 Uhr, hörte sein Herz auf zu schlagen. Schulzke gehörte in den 1970ger Jahren als Pianist und Sänger der „Hamburger Szene“ an.

Mit seiner Musik Gruppe „Schulzkes Skandal-trupp“ hatte er auch viele TV-Auftritte. Titel, wie der „Schweinetango“ oder „Offenbahrungseid“, wurden auch von anderen Künstlern, übernommen. Einige Musiker der Gruppe, sind noch in Norddeutschland, als „Die Melker“, bekannt.

Ebenso hatte er auch für andere Künstler Musikstücke komponiert und Texte geschrieben. Nach längerem Mallorca-Aufenthalt kehrte er nach Norddeutschland zurück und lebte mit seiner Frau Astrid, in Neumünster. Im Sommer 2008 hatte er Lisa Dräger gemalt. Das Gemälde wurde im Rahmen des „Nord Award“, in der „Künstlerei in der Vogtei“ von Anja Es, in Travemünde, enthüllt. Kurt Schulzke und seine Frau, waren auch oft Gäste, bei „Show Talk“, eine Unterhaltungsveranstaltung im Maritim Seehotel, in Timmendorfer Strand.

Eine Trauerfeier für Kurt Schulzke gibt es Anfang Januar 2018, die an einem Abend um 18 Uhr beginnt und am kommenden Morgen um 4 Uhr enden wird. Natürlich werden an diesem Abend die schönsten Bilder von Kusch ausgestellt und seine Band Ixi & die Sugardaddies, bei denen Kurt Schulzke am Keyboard saß, sollen den Gästen ordentlich einheizen.