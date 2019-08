Text: NDR und Holger Kasnitz · Fotos: Holger Kasnitz. Tatort Kiel – Fototermin am 7. August 2019 vor der Justizvollzugsanstalt in Kiel. NDR „Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe“: Set-Termin mit Axel Milberg und Almila Bagriacik in Kiel. Axel Milberg und Almila Bagriacik stehen derzeit für ihren vierten gemeinsamen „Tatort“-Einsatz vor der Kamera. In dem NDR Krimi „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ kommt während eines Workshops, den die Kommissare Borowski (Milberg) und Sahin (Bagriacik) an einer Polizeischule leiten, ein Mann ums Leben. Die Täterin – eine Polizeischülerin (Soma Pysall) – kann sich nach der Tat an nichts erinnern. Welche Bedeutung hat der Suizid einer jungen Frau, den der Freund der Polizeischülerin (Enno Trebs) kurz vor der Tat beobachtet hat? Was weiß Luca (Kida Ramadan), der Vater der Toten, über die Vergangenheit von Nasrin?

Die Regie führt Hüseyin Tabak, das Drehbuch schrieben Eva Zahn und Volker A. Zahn.

Volker A. Zahn sagte: „Wichtig ist das (A.), weil es mehrere Persönlicheiten mit dem Namen Volker Zahn in Schleswig-Holstein gibt, den Lübecker Bausenator zum Beispiel“.

Als Lübecker angemerkt: „Diesen Bausenator im Amt gibt es schon seit Jahren nicht mehr.“

Dabei waren neben den Darstellerinnen und Darstellern Axel Milberg, Almila Bagriacik, Soma Pysall, Enno Trebs und Kida Ramadan, Regisseur Hüseyin Tabak, die Autoren Eva Zahn und Volker A. Zahn, vom NDR Christian Granderath, Leiter der Abteilung Film, Familie und Serie, sowie die Produzenten Kerstin Ramcke und Johannes Pollmann von der Nordfilm GmbH.

Das Erste zeigt den NDR „Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ voraussichtlich im kommenden Jahr. Der Krimi wird gefördert mit Mitteln der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH).